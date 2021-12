Veta EU al góber precioso y a su familia por violadores de Derechos Humanos (FOTOS)

El Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió el ingreso a su territorio del ex gobernador de Puebla Mario Plutarco Marín Torres y de su familia; el argumento fue que está implicado en violaciones graves de Derechos Humanos contra la periodista Lydia Cacho.



El 16 de diciembre se cumplirán 16 años de haber sido secuestrada por #MarioMarín Hoy estrenamos #LaInfamia quiero honrar a todas mis colegas periodistas y defensoras de #DerechosHumanos que fueron secuestradas, torturadas y que no están vivas para contarlo. #AquíNadieSeRinde pic.twitter.com/cGd83GP8GI

— Lydia Cacho (@lydiacachosi) December 9, 2021







El ex gobernador poblano fue incluido en una lista de 12 personas no gratas para la Unión Americana, país que determinó que cuando exista información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado implicados en una violación grave de Derechos Humanos o actos significativos de corrupción, esas personas y sus familiares directos no serán elegibles para ingresar en Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el listado de las personas que no pueden entrar a su país, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. En total son 12 exfuncionarios de Uganda, China, Bielorrusia, Bangladesh, Sri Lanka y México.



“Estamos decididos a colocar los Derechos Humanos en el centro de nuestra política exterior, y reafirmamos este compromiso usando todas las herramientas apropiadas y las autoridades para atraer la atención y promover la rendición de cuentas por violaciones a los Derechos Humanos, sin importar dónde ocurran”, precisó la Unión Americana en un comunicado.



A Mario Marín se le prohibió la entrada por su participación en una violación grave de Derechos Humanos en México, que implicó la detención arbitraria de la periodista Lydia Cacho en diciembre de 2005.

Mario Marín, de “precioso” a presidio

Su paso por el gobierno poblano del 2005 al 2011 fue sepultado por el escándalo en que se vio involucrado por la detención y tortura a la periodista Lydia Cacho, hecho que lo persiguió en un camino donde perdió su reputación, sus cuentas bancarias, su notaría y culminó por quitarle su libertad al ser aprehendido en una casa de Acapulco.

La mañana del 14 de febrero del 2006, Mario Marín fue alcanzado por “Los demonios del edén” y su nombre pasaría a ser parte de un personaje creado a partir de una conversación telefónica que sostuvo con el empresario Kamel Nacif: ‘El Góber Precioso’.

En aquellos audios, Kamel Nacif agradecía por haber detenido a la periodista Lydia Cacho mientras Mario Marín, con voz airada digna de un tirano, se jactaba de haber dado por concluido con el ‘correctivo’ a la escritora, evidenciando que todo se trataba de una detención fabricada a petición del empresario por haber sido exhibido como pederasta.

Mario Marín se escondió por más de una década para no reavivar el fuego que había dejado a su paso el proceso del cual se sentía triunfante; la falsa seguridad que ganó con el paso de los años lo hizo intentar regresar a la política poblana en 2019. El peor error de un delincuente es regresar a la escena del crimen y para el ‘Góber Precioso’ ese lugar era la política.

La carrera política de Mario Marín se resumió en el anuncio de la captura de ‘El Góber Precioso’, seguido de imágenes de su detención orquestada por un convoy de al menos siete vehículos en una colonia en Acapulco alejada de todo lujo o excentricidad, y en lugar de los vítores quedó la celebración de Lydia Cacho tras una batalla que duró 15 años.