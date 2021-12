CEN Morena envía mensaje a diputados y ediles: plataforma electoral del partido prohíbe el DAP (VIDEO)

Eurípides Flores, director jurídico del CEN de Morena y el poblano más cercano a Mario Delgado, sentenció que la aprobación del tarifazo del DAP va en contra de la plataforma electoral del partido, es por ello que hizo un llamado a los diputados y ediles morenistas de Puebla para rechazar la propuesta apegándose a la estrategia de austeridad implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un video publicado en sus redes sociales, se pronunció en contra del cobro del DAP en diversos municipios Puebla, teniendo como argumento los compromisos que hizo el partido durante la elección con los ciudadanos.

En ese sentido, señaló que la plataforma electoral de Morena establece que no se crearán nuevos impuestos a nivel federal, estatal y municipal, para poder procurar el bienestar económico de los mexicanos; asimismo señaló que los diputados y ediles locales deberían mejor priorizar la estrategia de austeridad para poder disponer de mayores recursos.

“Vemos con preocupación que hay algunos presidentes municipales electos por nuestro movimiento que han salido a manifestarse a favor de esta situación (el cobro del DAP), queremos recordarle a las compañeras y los compañeros cual fue la plataforma electoral que presentó Morena en estas elecciones (…): no se pueden crear nuevos impuestos, no se pueden incrementar los existentes, no puede haber una mayor carga impositiva para la gente.”, sentenció Eurípides Flores.