Congreso aprueba procesos vs JJ, Ernestina Fernández, Rafa Núñez y otros 33 ex alcaldes (VIDEO)

El Congreso del Estado aprobó iniciar los procedimientos administrativos contra 36 entes fiscalizables de sus cuentas públicas del 2016, entre los que destacan los ex alcaldes José Juan Espinosa Torres, Valentín Medel, Pablo Morales Ugalde, Ernestina Fernández Méndez y Rafael Núñez Ramírez.

? ¡JJ la puede librar!



La diputada de Morena, Olga Romero Garci-Crespo advirtió que si el Congreso del Estado no finca responsabilidades en 2022 a los ex alcaldes como José Juan Espinosa Torres no recibirán ninguna sanción. pic.twitter.com/K1YZwAUw3x