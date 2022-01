Diputados panistas advertimos rechazo al DAP en municipios, señala Mónica Rodríguez

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia dijo que su bancada advirtió que la aprobación del cobro del DAP no sería bien recibida entre la ciudadanía como sucedió en Coxcatlán y Ajalpan, por su parte Nora Merino Escamilla aseguró que cada municipio tomó la decisión de cobrar el ‘tarifazo’ por lo que sólo por medio del Cabildo pueden eliminar el derecho de sus Leyes de Ingreso.

En entrevista para CAMBIO, la diputada panista aseguró que el tiempo les dio la razón a los legisladores que se opusieron al cobro del ‘tarifazo’, pues las protestas que se han realizado en dos municipios han dado muestra de la inconformidad de la gente ante los embates económicos que ha dejado la pandemia.

En ese sentido, Rodríguez Della Vecchia señaló que los diputados deben de estar enfocados en tres puntos clave que solicita la sociedad que es la seguridad, mejoras en el sistema de salud y en oportunidades laborales, pues la pandemia dejó mermadas a las familias de diversas formas.

“No me gustaría decirlo, pero se los dijimos, desde el principio fuimos nosotros los diputados que votamos en contra, me refiero a los diputados de mi bancada, fuimos muy claros en nuestro discurso que no era momento para darle ninguna carga extra a los ciudadanos poblanos, estamos en una época de crisis, en una época de desempleo, en una época de pandemia (…), por eso el tiempo nos está dando la razón”, destacó la diputada.