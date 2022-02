TEPJF baja a Morena-PT de las extraordinarias en Teotlalco y Miahuatlán

Movimiento Ciudadano logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vetara de las elecciones extraordinarias a Morena y el Partido del Trabajo, esto tras la impugnación que presentó debido a que ambos partidos no postularon candidatos en San José Miahuatlán y Teotlalco.

Aristóteles Belmont está llevando en picada a Morena, pues además de las rupturas entre los grupos partidistas, ahora el partido lopezobradorista no podrá participar en las elecciones extraordinarias.

En sesión ordinaria de la Sala Regional de Ciudad de México, por la mayoría de votos, se aprobó el proyecto en el que se planteó darle la razón a Movimiento Ciudadano respecto a la impugnación que presentó para que diversos partidos no pudieran contender en el proceso electoral extraordinario.

Los dos principales afectados de esta determinación son Morena y PT, quienes ya habían anunciado el registro de sus abanderados para contender en San José Miahuatlán y Teotlalco, pero ahora no podrán contender en dichos municipios en el proceso que se celebrará el 6 de marzo.

La petición de MC se debe al criterio que utilizó el IEE para determinar que los partidos de la ‘chiquillada’ no participaran en el proceso electoral extraordinario debido a que no postularon candidatos, por lo cual, pidieron que se aplicara el mismo criterio para todas las fuerzas políticas.

Por tales motivos, los magistrados determinaron revocar parcialmente el acuerdo del IEE y negarle la participación a Morena y PT en dos de los tres municipios que se pelearán en las urnas, dejando el camino libre a los partidos de oposición, quienes en su mayoría competirán solos.

Otros de los afectados a raíz de este fallo de la Sala Regional de Ciudad de México son el Partido Verde Ecologista de México no podrá participar en las extraordinarias de Teotlalco, aunque el dirigente Jaime Natale confirmó a CAMBIO que no tenían contemplada dicha candidatura; mientras que Nueva Alianza no registrará candidato en San José Miahuatlán.