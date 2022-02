TEPJF deja candidatura de Javier Huerta con Morena en San Rita Tlahuapan

La Sala Regional de Ciudad de México del TEPJF le dio un revés a Movimiento Ciudadano, pues dejó firme al candidato de Morena en Santa Rita Tlahuapan quien anteriormente había participado en el proceso interno de MC para buscar su postulación.

En sesión ordinaria de la Sala Regional, los magistrados determinaron que no había ningún impedimento para que el candidato de Morena pudiera hacer campaña electoral, incluso pese a los señalamientos de MC respecto a una violación a las Leyes locales.

En ese sentido, se determinó declaran improcedente la queja que presentó la representación local de MC, dejándolos sin la opción de tirar la candidatura de Morena en el único de los municipios que se les permitió participar.

Aunado a esto, Movimiento Ciudadano sufrió otro revés luego de que no les permitieran registrar a Alfredo Villanueva Sánchez como una persona no binaria para así no tener que postular a ninguna mujer en la elección extraordinaria.