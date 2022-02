Diputados del G5 de Morena inician foros con colectivos sobre la legalización del aborto

El diputado Carlos Evangelista comenzó a realizar sus foros para la legalización del aborto en el estado con la intención de ‘calentar’ el tema y meter presión para que sea analizado en comisiones la iniciativa que presentó junto con el G5 de Morena.

Ha pasado un mes desde que se presentó la primera iniciativa en la búsqueda de la Interrupción Legal del Embarazo a nombre del bloque del G5 de Morena, encabezado por Carlos Evangelista, pero el análisis de la reforma se ha mantenido retrasada debido a las comparecencias de los secretarios estatales.



? Durante la mesa de trabajo que tuvimos con con integrantes de colectivas y asociaciones civiles ??‍♀️??‍♀️??‍♀️, escuchamos con atención las peticiones y observaciones, para dar seguimiento a la iniciativa para #despenalizar el #aborto. ??? pic.twitter.com/1qRxvftPcu

— Carlos Alberto Evangelista (@carlos_evan) February 22, 2022

Ante esto, el diputado Carlos Evangelista inició la realización de foros con organizaciones civiles, colectivos y jurídicos que se han mantenido en el tema de la legalización del aborto en el estado con la finalidad de comenzar a debatir la iniciativa e incluir a la ciudadanía en estas reformas.

En ese sentido, anunció que estarán realizando mesas de trabajo acompañados de la diputada Daniela Mier Bañuelos a lo largo de estos meses, en donde estarán recibiendo puntos de vista y observaciones con la intención de mejorar la reforma al Código Penal del Estado cuando sea debatida en comisiones del Congreso del Estado.

En la reunión también estuvo presente la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences, además de la claudista y ex candidata a diputada local, Lizeth Mejorada y la ex diputada Estefanía Rodríguez, cercana a Rodrigo Abdala, por lo que no hubo representación del grupo barbosista de Morena.

Cabe destacar que la semana pasada la diputada Mónica Silva Ruíz anunció que presentaría su propia iniciativa en materia de la legalización del aborto en donde pretende reformar la Constitución Local, el Código Penal y la Ley General de Salud del Estado de Puebla.

Asimismo, la iniciativa presentada por Carlos Evangelista sólo contempla la modificación del Código Penal en sus artículos 339, 340, 341, 342 y 343 para eliminar las sanciones contra las mujeres o personas gestantes que decidan interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación.