Eduardo Castillo se pone mocho y asegura que despenalización del aborto no se tratará en mayo

El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Eduardo Castillo, informó que la Junta de Gobierno y Coordinación Política ya se encuentra analizando la reforma para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aunque adelantó que no ve viable que se dictamine en el próximo periodo de sesiones siendo su comisión la responsable de votar la propuesta de Carlos Evangelista.

En entrevista, destacó que la reforma ya está siendo revisada desde su comisión, a donde fue turnada por la Mesa Directiva cuando la presentó Carlos Evangelista, además de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política pues es una situación que no debe de tomarse a la ligera.

Al respecto consideró que esta reforma no debe ser sólo tratada por un solo diputado, puesto que hay una serie de opiniones que contrastan y además, debe de ser tomada en cuenta la opinión de la ciudadanía, aunado al análisis del contenido de las propuestas que sean presentadas.

En ese sentido el diputado morenista explicó que la complejidad de esta reforma es que necesita cambios significativos en otras áreas, lo cual incluye también modificaciones al presupuesto de salud en caso de que se apruebe, siendo éste uno de los motivos por el cual su aprobación se retrasaría.

“Sí se va a legislar. Yo no me atrevo a decir que sea en el próximo periodo de sesiones de este Congreso, pero lo que sí me atrevo a decir es que ya estamos revisando. La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso ya lo está revisando”, explicó Eduardo Castillo.