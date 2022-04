Blanca Alcalá no buscará la gubernatura ni la alcaldía en el 2024

La legisladora federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Blanca Alcalá Ruiz, señaló que no buscará nuevamente la presidencia municipal en las elecciones de 2024.

Durante una entrevista en la reunión del Club de Empresarios celebrada en la capital, la ex alcaldesa señaló que no se encuentra interesada en competir nuevamente por el cargo.

Asimismo, agregó que, aunque tuvo un buen paso durante su mandato, no se encuentra con el interés de repetirlo.

“Siempre he estado interesada por hacer cosas por los poblanos, pero también he demostrado que se pueden hacer desde otras trincheras, tuve ya el privilegio de ser alcaldesa y creo que fue una grata experiencia, pero no está en mis planes”.