Mónica Rodríguez urge a la Federación, estado y municipio trabajar en la seguridad de la capital

La representante del distrito de la capital en el Congreso local, Mónica Rodríguez Della Vecchia, reconoció que el tema de la seguridad en la ciudad es un tema serio, por lo que urgió que tanto el gobierno estatal como el gobierno municipal se coordinen para establecer propuestas que minimicen el índice delictivo en la ciudad.

En entrevista a CAMBIO, la panista reconoció que, a pesar de que la ciudad vive una ola de violencia, ésta no se reduce a la capital, sino que se extiende a todas las partes del estado e incluso de la nación; ejemplo de esta situación es la cantidad de feminicidios y asesinatos perpetrados por el crimen organizado.

Por eso, la legisladora llamó la atención que tanto a nivel estatal como a nivel municipal se tomen cartas en el asunto y que cada administración se responsabilice por lo que le corresponde, pues no se va a frenar la violencia descartando cada hecho delictivo como producto de un ajuste de cuentas.

Asimismo, Rodríguez refirió que el tema de la violencia se ha venido agudizando y que por tanto, las tres órdenes de gobierno deben establecer nuevas medidas que fortalezcan la seguridad de los habitantes.

“Lo que está pasando en el municipio de Puebla no es privativo del municipio de Puebla, está pasando en cada rincón del estado. Cuando no, es en Atlixco, cuando no es en otro lugar, cuando no encuentran a una niña agredida y muerta y así nos la hemos pasado con noticias en la mayoría de los municipios del estado. Puebla capital es un reflejo de todo lo que está ocurriendo en el estado”, reconoció Rodríguez.