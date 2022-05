Son 16 aspirantes para comisionado del Itaipue: destacan funcionarios claudistas y morenogalistas

El Congreso del Estado cerró el registro para la elección del comisionado para el Itaipue, pese al poco interés que se mostró durante el proceso en los últimos tres días se registraron 16 aspirantes, destacando ex funcionarios municipales de Antonio Gali, Luis Bank y Claudia Rivera.

Entre los perfiles que destacan se encuentra el de Norma Estela Pimentel Méndez, quien fue la contralora Municipal de Claudia Rivera Vivanco y anteriormente había sido titular de la Unidad de Transparencia de San Pedro Cholula, en la administración de José Juan Espinosa Torres.

Hay al menos cuatro perfiles afines al PAN o que han tenido una relación laboral con gobiernos de este partido; Sergio Díaz Sáenz quien fue director Jurídico y Contencioso de la Sindicatura Municipal en 2015; Marco Antonio Arredondo Corona, en 2006 fue titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

También se registró María del Carmen Leyva Báthory la cual renunció a su cargo como presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado para buscar convertirse en comisionada del Itaipue y José Gil Jiménez quien también contendió en el proceso que se realizó en 2021.

Dentro de los registros también están José Teresa Salcedo, quien buscó ser el secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, pero no llegó al cargo; Marco Ángel Vela Garay el cual es la segunda vez que compite por el cargo pues en 2021 también se registró, abogado egresado de la BUAP y profesor de dicha universidad.

Rita Elena Balderas Huesca quien es directora general de Transparencia y Gobierno Abierto de la Secretaría de Administración, también se registró en el proceso que se realizó en el 2021; Claudio Abraham Díaz Zúñiga fue director en el Ayuntamiento de Huitziltepec en la pasada administración.

También está Mario Octavio Meléndez López, actual director de Quejas y Orientación de la CDH Puebla; Daniel Villegas Varela es analista en el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante; Rosa Isela Molina Velázquez es parte de la Comisión de Búsqueda de Personas de la SEGOB.

Finalmente se registraron Vicente López de la Vega ex presidente municipal de Coxcatlán en el periodo de 2014 a 2018; René Laszad Acosta que en 2020 intentó llegar al cargo y fue parte de la terna finalista, pero no logró los votos necesarios para el cargo; y Aldo Vargas Flores, no se tienen datos.

La comisión de Transparencia analizará los perfiles de las personas registradas para determinar si cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria, emitiendo una lista de los aceptados el próximo 6 de mayo; posteriormente se realizarán las comparecencias de los aceptados el 23 y 24 del mismo mes para que un día después se elija a la terna de los ganadores que será turnada al Pleno para su aprobación.