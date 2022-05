Néstor alza la mano por la capital y borra a Estefan (FOTOS)

El dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, dejó fuera de los posibles cuadros priistas que podrían contender por la alcaldía a Jorge Estefan Chidiac, pues ya dentro de los perfiles que destacó como posibles candidatos señaló a Blanca Alcalá, José Chedraui Budib, Lázaro Jiménez Aquino y hasta él mismo no se descartó para ocupar el cargo.

En entrevista, Néstor Camarillo aseguró que hay distintos actores priistas que ya se encuentran haciendo promoción o gestionando acciones en la capital poblana, dando a entender que tienen interés en contender por la alcaldía de Puebla, agregando que no limitarían las intenciones de sus cuadros.

En este tenor, enfatizó que algunos de los priistas que se encuentran en este móvil son los diputados federales Blanca Alcalá Ruíz y Lázaro Jiménez, de este último reveló que tuvo una reunión con presidentes de juntas auxiliares; y también dio a conocer el regreso de ‘Pepe’ Chedraui a la política poblana.

“Si bien algunos no me lo han manifestado he visto que ya están recorriendo la ciudad, están haciendo alguna gestión, cosa que vemos muy bien. Desde el partido no vamos a limitar a nadie, si hay algún priista que quiera ser alcalde de Puebla o ser gobernador, bienvenidos (…) Escuchaba a la diputada Blanca que se descartaba para la gubernatura, pero eso da a entender que tal vez pueda ser la alcaldía de Puebla, vi al diputado Lázaro también con algunas reuniones con juntas auxiliares, me parece que ‘Pepe’ Chedraui también ha tenido algunas reuniones importantes”, dijo Néstor Camarillo.