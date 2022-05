Sabía de la indagatoria contra Rueda y Mier desde hace un año: Barbosa (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció conocer desde hace más de un año las indagatorias de la Fiscalía General del Estado en contra del coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco y Diario CAMBIO.

El mandatario estatal señaló que hasta la noche del pasado domingo, desconocía cuáles eran las diligencias hechas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en relación con el caso, pero después con las publicaciones se enteró de las mismas.

Del mismo modo negó que la FGE le haya proporcionado la información, aunque reconoció que desde hace más de un año tenía conocimiento respecto a las investigaciones de la supuesta denuncia.

"A mí el fiscal no me informa de ninguna averiguación, sí sabía yo desde hace mucho más de un año de esta indagatoria, no conocía las diligencias que constituían la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera", expresó.