Fer Morales anuncia traición de Toño López al PT, pues se lo llevará Movimiento Ciudadano (VIDEO)

Al diputado local Antonio López, sólo le bastaron 7 meses desde que logró llegar al Congreso local para traicionar al barbosismo y a Morena para buscar “brincar” a otro partido político, pues el dirigente de MC, Fernando Morales, aceptó que han tenido pláticas para que se integre a la fuerza política.

‘Toño’ López ha buscado ser protagonista en la actual legislatura, aunque con Morena y el PT hay perfiles de mayor experiencia política que opacan sus propuestas en el Pleno pese a su insistencia de hacer uso de la tribuna en cada ocasión que le es posible aunque termina sin figurar por la falta de contenido en sus iniciativas.

Esta situación orilla a ‘Toño’ López a buscar ‘chaquetar’, es decir, dejar la chaqueta de Morena y el PT para ahora vestir una de color naranja en la búsqueda de cobijo en Movimiento Ciudadano, un partido que se caracteriza por la falta de cuadros en Puebla.

En entrevista, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano confirmó que ha tenido pláticas con ‘Toño’ López en donde le hizo la propuesta para pasar a ser parte del partido naranja, aunque señaló que el diputado local dio como respuesta que pensaría el cambio de bando.

“Él nunca me ha dicho que sí, él me ha dicho, como muchos, lo voy a pensar, es un perfil que ha trabajado la capital no es un mal perfil, creo que puede crecer en la capital, pero esas son decisiones que no las vamos a tomar ahorita, lo que nosotros estamos haciendo en Movimiento Ciudadano es un realineamiento de fuerzas”, destacó.