Eduardo Covián y Norma Pimentel coquetean con Movimiento Ciudadano para el 2024

Los exclaudistas Eduardo Covián y Norma Estela Pimentel se sumarán a las filas de Movimiento Ciudadano en Puebla, toda vez que el dirigente estatal Fernando Morales consideró que son perfiles que han buscado estar presente por su propia cuenta en eventos del partido que lidera como el que se celebró este lunes.

En entrevista, Fernando Morales dijo que no interesa de qué partido provengan las personas que quieran adherirse a Movimiento Ciudadano, ya sea que vengan del PRI, el PAN o Morena, siempre y cuando comulguen con los valores del partido naranja y busquen sumarse al proyecto encabezado por el coordinador nacional Dante Delgado.

En este sentido dijo que qué bueno que el ex funcionario en el trienio de Claudia Rivera dejó Morena y buscó sumarse al organismo cercano al partido naranja, que es la Fundación Municipios en Movimiento.

“En todos los partidos, y en especial este, nosotros no le vemos de donde viene, qué bueno que viene de Morena, ya se arrepintió. Aquí las puertas están abiertas para todos; y todo el que quiera trabajar, aportar y apoyar el proyecto que tenemos para el estado será bienvenido, ya sea del PAN, del PRI o de Morena” dijo.

Por su parte, de Fernando Morales reconoció que se han mantenido conversaciones Norma Estela, pero que como partido nunca ha obligado a perfiles de cualquier lugar a acudir a sus eventos, en cambio, son ellos los que asisten por voluntad propia.

“Norma es una gran mujer a la cual yo reconozco, es una gran activista, hemos tenido pláticas y me da mucho gusto porque tú cuando has llegado a Movimiento Ciudadano yo no te obligo a que vengas” aseguró.