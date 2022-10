Claudistas estuvieron en evento de MC con su líder nacional, Dante Delgado, y hasta se tomaron foto

Se trató de los ex secretarios municipales Alejandra Rubio, Norma Estela Pimentel, Mónica Prida y Eduardo Covián

Los perfiles claudistas como Eduardo Covian, Norma Estela Pimentel, Mónica Prida y Alejandra Rubio Acle aprovecharon la estancia del coordinador nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado en Puebla para hacer acto de presencia en el evento del partido naranja, pues se les vio en el mitin que se celebró en el Centro Expositor.

El lunes Dante Delgado visitó Puebla por un foro en materia de campo que organizó el partido naranja. Sin embargo, destacó que entre los invitados se encontraron varios morenistas que estuvieron en el trienio de la ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco e incluso se tomaron fotos juntos.

Entre los perfiles que destacan está la ex secretaria de Igualdad Sustantiva Norma Estela Pimentel, la ex secretaria de Movilidad e impulsora de los bolardos Alejandra Rubio Acle, así como Eduardo Covian y la ex secretaria de Turismo Mónica Prida.

Cabe destacar que estos perfiles se les pudo ver en el mitin naranja y se tomaron fotos en el desayuno que dieron, dejando de lado que ocuparon una secretaria durante la administración de la morenista.

Por otra parte, no hubo ningún otro ex funcionario en el evento, pues este fue exclusivo de los militantes de la fuerza naranja, tanto a nivel local como a nivel nacional.

Dante Delgado visita Puebla y reúne militantes del partido a nivel local y federal

En otro tema, el coordinador Nacional Dante Delgado estuvo acompañado por otros militantes como el dirigente estatal Fernando Morales, así como la senadora Verónica Delgadillo e integrantes de otras comisiones del estado de Veracruz.

Además, se dieron cita representantes de organizaciones que trabajan el campo para sumar propuestas en los distintos foros que se presentaron en el recinto de la zona de Los Fuertes.

Asimismo, Delgado dejó en claro que no buscará entrar a la alianza con otros partidos políticos, pues sería ponerse la soga al cuello al interactuar con partidos que ya se encuentran en picada.