CNDH y CDH condenan artero asesinato de la defensora feminista Cecilia Monzón

La CNDH condenó el asesinato de la activista y abogada Cecilia Monzón y señaló que intervendrá en la posible violación a sus derechos humanos, y a su vez exigió a las autoridades de Puebla esclarecer este crimen con perspectiva de género.



Condenamos el asesinato de la #Activista #Feminista y abogada Cecilia Monzón ocurrido en #Puebla, y llamamos a las autoridades de la entidad para que se investigue con debida diligencia y perspectiva de género, además de garantizar justicia a sus familiares.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/Rjs6O2mJPE

— CNDH en México (@CNDH) May 22, 2022

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mostró su indignación por el caso de Monzón Pérez y solicitó garantizar el acceso a la justicia a sus familiares y la protección de su hijito, quien puede verse afectado con este hecho.



“El asesinato de la defensora feminista y de derechos humanos se enmarca en un contexto de violencia feminicida que requiere la participación de toda la sociedad para erradicarla, por ello la CNDH hace un llamado urgente a todos los sectores y autoridades en su conjunto para coordinar acciones inmediatas que permitan atender este flagelo social y garantizar a mujeres y niñas una vida libre de violencia”, se lee en el documento.



De igual forma, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitió un comunicado en donde externaron sus condolencias a la familia de Cecilia Monzón y condenaron su asesinato, por lo que recalcaron que ellos le darán el seguimiento oportuno en el ámbito de su competencia, con el objetivo de esclarecer presuntas violaciones a sus derechos humanos.



#Comunicado ?️|| La #CDHPuebla condena el asesinato de la abogada feminista Cecilia Monzón Pérez pic.twitter.com/IR4cMlKe86

— CDH Puebla (@CDHPuebla) May 22, 2022

Fue este sábado alrededor de las 10:00 horas que la activista, abogada y defensora de las mujeres que sufren violencia de género, Cecilia Monzón Pérez, fue perseguida por dos sujetos a bordo de una motocicleta cuando ella transitaba por el Periférico y Camino Real a Momoxpan. Ahí estos hombres la emboscaron y la asesinaron disparándole en 6 ocasiones provocándole una muerte inmediata.

El feminicidio de Monzón Pérez ocurrido el pasado sábado no sólo consternó a sus familiares y amigos, sino que a varias personalidades del ámbito público y político, quienes manifestaron su indignación por este feminicidio y exigieron que este crimen no quede impune debido a que la muerte de Cecilia no derivó de un presunto asalto, sino que se trató de un ataque directo hacia su persona.

La noticia del asesinato de Cecilia Monzón incluso fue tema nacional, debido a que varias colectivas y organizaciones en todo el país conocían su trabajo, carrera y los casos que ella llevaba en donde sus asesoradas eran mujeres que sufrían diferentes tipo de violencia de género entre los que destacan violencia familiar y violencia vicaria.