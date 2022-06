Uso de prestanombres para Notarías como en el morenovallismo será castigado con cárcel

Entre las conductas a sancionar se destaca que el notario no desempeñe personalmente sus funciones y su actividad notarial, así como permitir la suplantación de su persona, firma o sello

El uso de prestanombres para operar Notarías y el impedimento a supervisiones a estos inmuebles serán motivo de sanciones para notarios, las cuales alcanzan hasta los cinco años de prisión, según lo establece una iniciativa del gobernador Miguel Barbosa, tras los antecedentes de diversas anomalías cometidas por el morenovallismo en este tema.

El mandatario estatal remitió al Congreso del Estado una propuesta para mejorar la prestación de los servicios notariales así como la aplicación de sanciones por faltas que pudieran cometer los titulares de las patentes, por lo que se buscan modificar artículos de la Ley del Notariado así como del Código Penal, siendo ésta enviada a comisiones para su análisis.

En este sentido, se destaca la adición del artículo 244 BIS con sanciones que van desde los 9 mil 622 pesos hasta los 48 mil 110, habiendo casos en donde podrán aplicarse castigos de uno a cinco años de cárcel en contra de los infractores.

Dentro de las conductas a sancionar se destaca que el notario no desempeñe personalmente sus funciones y su actividad notarial, así como permitir la suplantación de su persona, firma o sello.

Otra conducta a destacar que también será considerada como una violación a la Ley es el impedimento de vistas ordinarias, extraordinarias o de supervisión a las notarías.

Asimismo se multarán los casos donde se provoque dolosamente la nulidad de un instrumento o testimonio y cause perjuicio directo a los prestatarios o destinatarios, así como la actuación en folios que no fueron autorizados, que no tengan una secuencia y se ejecuten sin el conocimiento de la autoridad notarial.

El incumplimiento con el pago de impuestos y derechos además de que la omisión de identificar la forma de pago en casos de transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles que sean igual o mayor a un millón 387 mil 203 pesos, serán consideradas como conductas sancionables.

De igual manera se castigará el omitir agregar al apéndice de los instrumentos copia o impresión de las transferencias bancarias o cheques por el pago de las operaciones traslativas de dominio o constitución de derechos reales de inmuebles.

Al inicio de su administración, el gobernador Miguel Barbosa realizó una revisión de las patentes de notarías que se entregaron en gobiernos pasados, encontrando anomalías en 29 que se dieron en el sexenio de Rafael Moreno Valle, al haberse presentado casos de prestanombres o que operaban sin las autorizaciones correspondientes, iniciando un proceso de cancelación de ellas.