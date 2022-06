Se desploma elevador en el Hospital del IMSS La Margarita: intentaron ocultarlo, pero hubo dos heridos (VIDEOS)

El único elevador que funcionaba en el Hospital de La Margarita se desplomó el pasado viernes y aunque el incidente quiso ser ocultado por la delegación del IMSS en Puebla y por Protección Civil Municipal, fueron los propios trabajadores y dos personas que resultaron heridas las que exhibieron la mentira de las autoridades que intentaban minimizar el hecho.

Por un lado, la delegación del IMSS en Puebla se contradijo, pues el viernes negó la información que Diario CAMBIO dio a conocer en exclusiva sobre que se había desplomado un elevador del nosocomio, e incluso informó que no hubo lesionados; sin embargo, el sábado emitió un boletín donde explica que sí ocurrió el suceso y dos personas fueron atendidas por el accidente.

El IMSS en Puebla explicó que un trabajador que lleva por nombre Pedro Ruiz García reportó dolor cervical y una trabajadora, Marta Cecilia Frutos Aldana, dolor lumbar provocado por el movimiento del elevador del nosocomio, por lo que exhibieron su contradicción al asegurar desde un inicio que no había habido lesionados en el incidente.

A la vez, el IMSS intentó minimizar las lesiones de Frutos Aldana al asegurar que ella tenía antecedentes de lumbalgia desde 2018, mientras que los dos fueron atendidos en la misma unidad médica donde sufrieron el accidente y posteriormente fueron canalizados al área de urgencias de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Traumatología y Ortopedia.

Por su parte, en entrevista el viernes a Diario CAMBIO, Gilberto González Labastida, director de Protección Civil de la capital poblana, intentó minimizar el desplome del elevador del IMSS La Margarita al decir que se cayó sólo 5 centímetros; sin embargo, los lesionados sufrieron heridas considerables.

Por lo que con la afirmación de Labastida, que fue desmentida por la dependencia de salud, los elementos que habían arribado al nosocomio para atender el problema que Labastida negó se fueron inmediatamente de las instalaciones del hospital.

“No pasó nada, fue un reporte donde avisaron que había ahí un tema de que se había caído un elevador, pero no es cierto, sólo se desplazó 5 centímetros. Lo arregló personal de mantenimiento y no pasó nada. Fue un evento aislado, no hay ni lesionados ni ninguna situación qué lamentar en este momento. Aunque hubo movimiento de unidades no hubo nada que lamentar”, apuntó.