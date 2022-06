La dirigencia de Morena se resolverá con votos, no a gritos y sombrerazos: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta sentenció que la elección por la dirigencia estatal de Morena, se resolverá con votos y no "a gritos, sombrerazos y con conclaves pequeñitos de gente pequeñita", esto en referencia a las primeras reuniones de militantes a fines de Claudia Rivera Vivanco.

En conferencia el titular del Ejecutivo comentó que la realización de reuniones por parte de los aspirantes al Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del partido lopezobradorista, son hasta ciertos puntos normales en su intención de encabezar esta fuerza rumbo al 2024.

En ese tenor, respecto al cónclave que convocó la ex alcaldesa de Puebla con militantes, el mandatario agregó que la renovación se resolverá con votos, situación que añadió muchos aspirantes temen, por ellos buscan ganar a través de otras formas, como "las grillas" de perfiles.

"Eso se va a resolver pronto no, así como quisieran muchos, a base de gritos y sombrerazos, los puros y los fundadores que no han hecho nada. Se va a resolver con votos sale y eso es lo que tienen miedo, a que los votos resuelvan las cosas y no las grillas, las intrigas, todas esas cosas de conclaves pequeñitos de gente pequeñita y que sea dirigente el que tenga más votos", dijo.