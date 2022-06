Aprueban en Comisiones sancionar hasta con 5 años de prisión a prestanombres en notarías

La iniciativa para sancionar hasta con cinco años de cárcel el uso de prestanombres para operar notarias y sus actividades irregulares dio un paso adelante, tras haber sido aprobada por las Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia.



#Politikón | Diputados del @CongresoPue aprueban la iniciativa para sancionar hasta con 5 años de cárcel a quiénes operen con prestanombres notarias, o realizen actividades notariales irregulares #Puebla pic.twitter.com/e7TqLsJTAU

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) June 28, 2022

En sesión los integrantes de los dos órganos legislativos avalaron de manera unánime la reforma al Código Penal y a la Ley del Notariado propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Previo a ello se incluyeron algunas modificaciones al dictamen original propuesto por el mandatario, a fin de garantizar la protección de datos personales así como que la información de las transacciones que realicen los notarios sea enviada a la Unidad de Inteligencia Financiera de Puebla, adscrita a la Secretaría de Planeación y Finanzas.

De esta manera es que se pretende sanciones de uno a cinco años de prisión a quienes permita la suplantación de su persona o firma en una notaría o no desempeñe personalmente sus funciones.

Asimismo se pondrán multas a quienes uso de folios que no fueron autorizados por la autoridad notarial, o que no tengan una secuencia y se ejecuten sin el conocimiento de la autoridad notarial, que se hagan actos que provoquen dolosamente la nulidad de un instrumento notarial y que no informen sobre el pago de sus honorarios.