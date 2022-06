Congreso aprueba sanciones de cinco años de cárcel por corrupción en notarías de Puebla

Sancionarán acciones como la suplantación de su persona o firma en una notaría o no desempeñe personalmente sus funciones, aplicándose también a quien lo haga de forma dolosa.

El Congreso del Estado aprobó aplicar sanciones de hasta cinco años de prisión en casos donde se usen prestanombres para operar notarias y las actividades irregulares que cometan.

La iniciativa propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta fue aprobada con 25 votos a favor, dos abstenciones y 0 votos en contra por parte de los legisladores.

Asimismo, se pondrán multas a quienes uso de folios que no fueron autorizados por la autoridad notarial, o que no tengan una secuencia y se ejecuten sin el conocimiento de la autoridad notarial, que se hagan actos que provoquen dolosamente la nulidad de un instrumento notarial y que no informen sobre el pago de sus honorarios.

De igual manera se aplicaron modificaciones a la Ley del Notariado a fin de que los fedatarios informen sobre las transferencias bancarias que realizan por la prestación de sus servicios.