No nos interesa mantener relación con empresarios medianos, dice Barbosa en referencia al CCE (FOTOS Y VIDEO)

El Gobierno del Estado revivió el conflicto con las cámaras empresariales del estado, pues el gobernador Miguel Barbosa señaló que su administración no tiene la mínima intención de mantener relación con “empresarios medianos”, en clara referencia al CCE, como sí ocurría en gobiernos anteriores.

Durante la entrega de resultados del programa de la Secretaría de Economía “Cooperativas como Empresas de Alto Impacto”, el mandatario criticó a la iniciativa privada sobre el nulo apoyo que han mostrado a iniciativas gubernamentales o la falta de empatía para ayudar durante la pandemia.

Asimismo, Barbosa Huerta señaló que en las administraciones anteriores las cúpulas empresariales estaban atadas de brazos para mantener esas relaciones, pero ahora que son libres parecen estar más incómodos, incluso utilizó una referencia a una canción de Lupita D´Alessio.

“Mantener una relación que no ha sido la adecuada con las cámaras de empresarios poblanos, mi gobierno no se iba a quedar en estar ahí cuidando una relación con empresarios medianos de las cámaras que en otros tiempos los tenían sometidos, amenazados, no hablaban, los tenían vigilados, parece que la libertad no les gustó, no le pasó como a Lupita D'Alessio que probaron la libertad y no les gustó, vivían mejor amenazados”, dijo.