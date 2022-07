Confirma David Méndez que su salida del INM fue porque aspira a dirigencia de Morena

David Méndez Márquez confirmó que su salida de la delegación del Instituto Nacional de Migración se debió a su negativa de ser enviado a Sonora por los intereses políticos que tiene en Puebla.

El ahora ex funcionario federal señaló a través de un comunicado que el hecho de ser enviado al norte del país significaba un ascenso, al ser una de las oficinas más importantes debido a la frontera con Estados Unidos.

Sin embargo, sus intereses se encuentran en la entidad poblana, motivo por el cual rechazó la promoción que se le fue ofrecida y decidió renunciar a su cargo.

"He tomado la decisión de declinar este importante cambio, he informar a mis superiores las razones personales, familiares y políticas que me impiden alejarme de mi estado natal, Puebla", dijo.