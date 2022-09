Sindicato del IMSS-Puebla denuncia falta de recursos e insumos para brindar atención médica

No solo son los elevadores, denunciaron los agremiados, también hay desperfectos en lavandería y la bodega de medicinas, además de que no hay batas de tela

Los sindicalizados del IMSS revelaron que no solo los elevadores del Hospital de La Margarita están en mal estado, sino también el área de lavandería, la bodega de medicinas, no hay ni siquiera batas de tela para los pacientes, les dan desechables y con esas los mantienen.

Los miembros del Sindicato de trabajadores del IMSS, así como algunas personas integrantes del personal por la salud en el nosocomio de la Unidad Habitacional La Margarita dijeron a Diario CAMBIO que esta falta de recursos ha sido constante, e incluso acciones como la marcha de abril poco sirvió para ayudar a los afectados.

De modo que, los insumos no son suficientes por lo que los médicos del hospital no pueden brindar mejor servicio, lo que provoca que los derechohabientes y pacientes que llegan no son atendidos con el mejor nivel, ni se da la mejor atención a todos y que a su vez es reprochado por los afectados.

En este sentido, el sindicato convocó al director del Hospital La Margarita José German Santillana Arce para una reunión en donde se iban a tratar las distintas necesidades con que cuentan el nosocomio, como el tema de los elevadores, así como la falta de insumos que provoca que los médicos trabajen con lo mínimo.

De manera que este lunes a la una y media de la tarde iban a reunirse con Santillana Arce. El director llegó a la hora y empezó a tratar un rato con los médicos y le expusieron las distintas problemáticas con el nosocomio, sin embargo, de pronto fuentes al interior del hospital dijeron a Diario CAMBIO que Santillana huyó de los médicos y los dejó plantados sin ninguna respuesta a sus demandas.

Ante esto reprobaron la actitud del director y enfatizaron que se sienten solos ante la problemática que se vive en el hospital, pues acusaron que ni Santilla ni la delegada del IMSS en Puebla María Aurora Treviño García han brindado una ayuda oportuna ni se han preocupado por hacer algo más.

Pésimas condiciones del material de trabajo del IMSS La Margarita es exhibido a través de fotos

También destaca que por la ruptura de tuberías del hospital pisos enteros se han inundado y tardan horas en limpiar los pisos afectados, lo que provoca que no se atiendan a los pacientes oportunamente y se les dé servicio médico a destiempo. Además, algunas fotos en poder de Diario CAMBIO delatan que las batas de los médicos se amontonan en los pasillos después de que fueran ocupadas y son botadas sin más. Mientras que la de los pacientes se puede ver que están deshiladas, mal cosidas y sin el dobladillo y sucias.

Las libretas que son ocupadas para vaciar los expedientes de los pacientes, así como su información que es ocupada para dar la atención cuenta con hojas rotas y sucias, engargolados maltrechos y están amontonadas en cajas.

En este tenor, hay que recordar que han sido constantes las denuncias de cualquier índole sobre el servicio médico que se brinda en el Hospital de La Margarita, en especial también el tema de los elevadores, pues estos son ocupados para el trabajo diario de los camilleros y quienes reparten la comida en la unidad médica, y todavía presentan fallas. La última, por ejemplo, se registró el pasado 21 de septiembre.

Con aquella situación los 6 elevadores del IMSS han presentado fallas al menos 4 veces en lo que va del año y no se ha hecho algo para que los pacientes se suban con la garantía de que no se desplomara o que presente fallas.