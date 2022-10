La violencia con ácido se ha convertido en un tema invisible para las autoridades: Carmen Sánchez

"Antes del ataque con ácido yo ya había puesto tres denuncias, estas fueron omisas por las autoridades correspondientes", señaló Carmen Sánchez, presidenta de la Fundación Carmen Sánchez, quien exhibió la falta de atención por parte de las autoridades para poder atender este tipo de violencia en contra de las mujeres.

En 2014, Carmen Sánchez fue víctima de un intento de feminicidio, después de que una persona de su entorno familiar intentó quitarle la vida al atacarla con ácido, por lo que desde entonces ha luchado por obtener justicia para ella y para todas las mujeres que han pasado por situaciones similares, según relató a Diario CAMBIO.

La activista criticó el hecho de que las autoridades no quieran reconocer este tipo de violencia en contra de las mujeres, toda vez que actualmente estos hechos sólo son considerados como lesiones que pueden sanar en un período de 15 a 30 días, tal y como un médico dictaminó en su caso.

Detalló que antes de que fuera víctima de los ataques con este tipo de sustancias, presentó tres denuncias ante las autoridades, sin embargo, estas jamás fueron atendidas hasta que se concretó la agresión en su contra, indicando que en algunos casos los embates con ácido han llegado a cobrar la vida de la mujer.

“Han sido ocho años de un proceso doloroso en donde he puesto todo mi cuerpo, en el que he tenido que resistir para arrancarle un poco de justicia al Estado mexicano (…) no hay avances, siguen mencionando que sólo son lesiones, por eso es que nosotras desde la fundación hacemos mucho énfasis en que tienen que ser sensibilizados todos los funcionarios públicos”, expresó.