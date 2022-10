Desde 2001 sólo se han documentado 7 casos de violencia con ácido, pero son más de 30 en Puebla

En Puebla se han documentado 7 casos de violencia con ácido en contra de las mujeres desde el 2001, sin embargo, la vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez, Ximena Canseco, aclaró que la cifra es mayor a 30, pero las denuncias no son tomadas en cuenta por las autoridades correspondientes.

Ximena Canseco se presentó en el Foro sobre Violencia Ácida realizado en el Congreso este martes y dio datos sobre los casos documentados de la Fundación Carmen Sánchez a la que pertenece. En él expuso que Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional con más casos de violencia con ácidos en contra de mujeres con 7.

Sin embargo, dejó en claro que esta cifra no es oficial, ya que sólo son seguimientos a casos de mujeres que se han acercado a la fundación en busca de ayuda, pues indicó que en la mayor parte de casos estos no son atendidos, minimizados o simplemente son descartados por no contar con sustentos jurídicos; además de que se suma el hecho de que en el país no hay investigación de este tema.



“Desde el 2001 a la fecha en Puebla se han documentado 7 casos a los que les hemos dado seguimiento, sin embargo, calculamos que puedan ser alrededor de 30 en ese periodo, ya que como dijimos en el foro, pues sacamos los datos de mujeres que se han acercados a nosotras, pero no siempre las denuncias nos son comunicadas”, indicó Canseco.



Por otra parte, expuso que lo que se busca con visibilizar jurídicamente este tema va encaminado en dotar a las mujeres que sufrieron esta violencia con consultas médicas sin prejuicios y obstáculos, pues señaló que muchas mujeres son desacreditas y estigmatizan su caso a nivel de las instituciones de seguridad, pero también por los mismos hospitales que frenan la ayuda a las víctimas.

A la vez sostuvo que para enfrentar este problema tiene que tipificar este delito como una cuestión autónoma y como tentativa de feminicidio, es decir, informó que este delito ha sido presentado en iniciativa de otros 7 estados como un agravante, pero no funciona.

“Lo digo con todo respeto, eso no funciona, ya se hizo en la Ciudad de México, ya se hizo en al menos 7 Códigos Penales en el país, se tipificó como agravante en el delito de lesiones, pero no funciona, no ha funcionado y no funcionará. Tenemos que lograr que jurídicamente aparezca como un delito autónomo, una figura específica dentro del Código Penal Federal y estatal, pues si se deja así la sanción penal sería menor a los 40, 60 años del delito de feminicidio”, señaló la activista.