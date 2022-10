Denuncian usuarios deficiencias del Ruta: falta de tarjetas, mucho tiempo de espera y recorridos distintos (VIDEO)

Después de 5 meses las tarjetas de RUTA se volvieron a terminar, esta situación se presta a que los usuarios paguen en efectivo o hasta se pasen por debajo de los torniquetes; a esta falla se suman otras con las alimentadoras, las cuales aceptan dinero en efectivo o tardan en pasar hasta 40 minutos, como la A8, o cambian de recorrido arbitrariamente.

En mayo Diario CAMBIO exhibió que ya no había tarjetas del RUTA en los paraderos de las 3 líneas, en estaciones como Analco, Fiscalía, Clínica 2, Túnel 5 de mayo, China Poblana y Niños Héroes de la 3. De la Línea 1 se asistió a Ignacio Zaragoza, Tecnológico, China Poblana, Juárez-Serdán, Estrellas del Sur, 25 Poniente y San Alejandro.

Sin embargo, esta situación se ha repetido por lo que ha provocado que los usuarios del transporte articulado tengan que buscar otras opciones para subir a las unidades. Pero en donde se ha visto con más frecuencia esta situación es en las rutas articuladas, en específico, en la A8.

En ellas fue instalado un torniquete en las unidades y un lector de tarjetas con el fin de que las personas hagan uso de la unidad no le den el pasaje al operador, incluso desde los primeros días de septiembre en el transporte haya anuncios donde se dice que queda prohibido dar el pasaje al conductor.

Pero esto no ha sido respetado, y en un video en poder de Diario CAMBIO, se puede apreciar que la ruta alimentadora sigue levantando a los usuarios que no tienen tarjetas y estos pasan por debajo del torniquete y le dan su pasaje al operador cuando desde el inicio de septiembre esto ya no se puede hacer.



Usuarios de la alimentadora A8 del @RUTA_Puebla pagan al conductor cuando esto está prohibido desde los primeros días de septiembre; pasan por debajo del torniquete pic.twitter.com/o2S03hKq2e

— Daniel Sandoval (@ODanielSandoval) October 13, 2022

Además de la denuncia por las tarjetas, hay denuncias por recorridos arbitrarios y tiempo de espera en las alimentadoras

Además, no sólo se cuentan con estas denuncias, sino que también usuarios han reportado que las rutas A8 tardan mucho tiempo en pasar, incluso acusan que pasan cada 40 minutos o más. Les han reclamado a los checadores esta situación, pero estos refieren que hay pocas unidades de transporte.

Asimismo, otra denuncia común es que la Ruta A8 cambia de recorrido sin avisar. En su trayecto tiene que pasar por la calzada Zavaleta y pasar por la colonia La Paz, sin embargo, de regreso cambia de ruta y a veces pasa por Camino Real y otras ocasiones por la Recta a Cholula. Los usuarios denuncian que ya no saben qué trayecto va a circular, por eso piden más atención en el caso de la Ruta A8.