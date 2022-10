Micalco y Lupita Leal rechazan línea de Augusta de avalar el tarifazo del DAP y votarán bajo su criterio (FOTOS)

Ambos votaron en contra del cobro del Derecho de Alumbrado Público en la capital poblana, aunque no adelantaron si harán lo propio esta vez

Los diputados de la bancada del PAN como Guadalupe Leal y Rafael Micalco dijeron que respetan la postura de la dirigente estatal Augusta Díaz, pero su opinión y voto en torno al DAP será apegado a sus principios, incluso Leal sostuvo que ella no sigue órdenes, mientras que Mónica Rodríguez Della Vecchia se reservó postura alguna.



La dirigente estatal del PAN @Augustadrh hizo un llamado a la bancada panista en el Congreso del Estado para que impulsen el cobro del DAP en todo el estado, incluyendo la capital poblana @Diario_Cambio pic.twitter.com/cK5HJ8GVMB

El ámbito político en Puebla se está empezando a encender tras el fallo de la SCJN a favor del DAP, por lo que en la capital sólo se tendrá que sujetar a la resolución para que tenga luz verde para incluirlo en la Ley de Ingresos de 2023 y con ello cobrarle a los poblanos un impuesto más.

Los morenistas en Congreso local ya adelantaron que irán a favor del cobro si se acata la orden del máximo tribunal de justicia, sin embargo, han hecho hincapié en que primero se deben poner de acuerdo en la bancada blanquiazul antes de abrazar un posicionamiento. Por ello, Diario CAMBIO entrevistó a integrantes del grupo legislativo de Acción Nacional.

‘Lupita’ Leal recordó que ella fue en contra del DAP en año pasado y no descarta que pueda repetir su posicionamiento, pero todavía no ha ingresado formalmente algún documento respecto al tema; sin embargo, manifestó que ella va a votar de acuerdo con su propia postura y no recibirá instrucciones en torno al voto, esto después de que en la mañana la dirigente estatal de Acción Nacional dio línea a los panistas en congreso a favor del DAP.



“En el caso de una servidora quiero recordarles que yo voté en contra. Yo sigo una línea ciudadana independientemente de que Acción Nacional me ha asignado, antes del partido está la ciudadanía. Entonces hay que resolver y decir que el diputado no se debe quedar en su curul y que vaya con la gente para ver qué piensa”, adelantó.



Por su parte, Rafael Micalco calificó como una opinión lo que dijo la dirigente Augusta Díaz de Rivera en torno a la línea a seguir a favor del DAP, pero recordó que él votó en contra del DAP el año pasado y externó que por el momento es un posicionamiento que mantiene; pero insistió en que es un momento en donde se está evaluando la situación.



“Sí voté en contra el año pasado, está ahí el antecedente, pero vamos a ver qué otros nuevos elementos hay y lo platicaré con mis compañeros; pero respecto a lo que dijo la dirigente, es una opinión precisamente, nosotros tenemos que valorar los diferentes argumentos que existen”, asentó el panista.



Finalmente, Mónica Rodríguez Della Vecchia se reservó cualquier comentario en torno al tema, pues externó que no hay un documento formal para Puebla capital con el que se pueda discutir, por lo que, tanto el tema del cobro como las declaraciones de la presidenta Augusta prefirió no decir nada.