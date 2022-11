Se debe de trabajar sin tintes políticos; Alcántara y Della Vecchia condenan la violencia de Puebla

Los panistas Eduardo Alcántara y Mónica Rodríguez Della Vecchia condenaron la violencia que se vive en Puebla, pues Alcántara insistió que se debe de trabajar sin tintes políticos, mientras que Della Vecchia señaló que no se puede generar un mejor proyecto para combatir la inseguridad debido al constante cambio de secretarios de seguridad en el gabinete estatal.

En entrevista, el coordinador de la fracción panista dijo que se deben dejar de lado ya los encontronazos por temas políticos, pues urge tratar el tema de la seguridad en colaboración con todos.

“La verdad es preocupante, lo que vemos es que los gobiernos se sacuda un poquito, reajuste la estrategia porque así como se están no están dando resultados a la ciudadanía. Este no es un tema de colores, es un tema de responsabilidad con su trabajo” señaló

Por ello, dijo que ya se debe ver el trabajo de la Guardia Nacional en Puebla, toda vez que ya se aprobó en días pasado en el Congreso del Estado la minuta constitucional.

Mientras que Rodríguez Della Vecchia subrayó que difícilmente se podrá consolidar un proyecto que luche contra la inseguridad que azota Puebla si a cada rato se está cambiando a secretarios de Seguridad en el gobierno estatal.

“Honestamente no recuerdo si son 5 o 6 secretarios de Seguridad que hemos tenido y me parece que eso no ha permitido que haya un plan de seguridad y una continuidad. Si tenemos cambios constantes de los secretarios de esta dependencia, entonces qué cambio vamos a tener” sostuvo.