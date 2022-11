Senadores del PRI y PRD exhiben a Néstor Camarillo: necesario conservar “Va por México” (FOTOS)

Los senadores del PRI Miguel Ángel Osorio Chong y del PRD Miguel Ángel Mancera exhibieron la novatez del líder estatal del partido tricolor Néstor Camarillo, pues dijeron que es necesaria conservar la alianza “Va por México” en Puebla.

En su visita a Puebla con motivo del cuarto informe de actividades de la senadora Nadia Navarro, tanto Osorio Chong como Mancera en entrevista aseguraron que es necesario mantener la alianza entre PRIANRD ya que a en la entidad poblana difícilmente podrían enfrentar a Morena en la contienda por la gubernatura de Puebla del 2024.

El coordinador de la fracción priista en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que con los tiempos electorales que se avecinan las alianzas deben estar bien consolidadas, por lo que conservar aquí en Puebla al PRIANRD puede ser de ayuda a los tres partidos.



“Veo fundamental que haya una alianza aquí en Puebla, así como en otros estados, en especial, los que se encuentren en tiempos electorales. Sí veo necesaria la coalición para estar en la competencia y ganar las elecciones en el 2024”, afirmó el ex secretario de Gobernación durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.



A la vez, aseguró que en la coalición debe llevar la batuta el que esté más fuerte y por lo tanto tendrá el derecho de poner a los candidatos, pero esto aplica a los tres partidos de la alianza, por lo que se debe respetar y consensuar las decisiones.

Por otra parte, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que no ve otra forma de enfrentar al partido oficial si no es en conjunto y por ello tendrá que conservarse la alianza a nivel local.



“Yo te aseguro, casi casi te lo apostaría que en el 2024 va a haber una disputa entre dos alianzas, la oficial que encabeza Morena y la integran también los del PT y el PVEM, frente a los de la coalición que la integran PRD, PRI y PAN, y que a nivel local considero que se debe mantener”, aseguró el perredista.



Estas afirmaciones vienen precedidas por las declaraciones del líder dirigente estatal del partido tricolor en Puebla Néstor Camarillo Medina, el cual sostuvo que el PRI tiene la fortaleza para salir adelante y que todos buscan hacer coalición con su partido, pero ellos están aseguran que puede ir solos.