Se desinfló Consejo Estatal de Morena: no hubo destituciones, sólo apoyo a marcha por la 4T (FOTOS)

Tras una sesión exprés, los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal afirmaron que no hubo ninguna destitución del órgano obradorista, no obstante, exhibieron la corrupción por parte de la anterior administración dirigida por el exlíder Aristóteles Belmont Cortés al detectar irregularidades en la entrega-recepción que mantienen entre ambas gestiones.

Este lunes se llevó a cabo la segunda sesión convocada por el Consejo Estatal de Morena presidida por Andrés Villegas Mendoza; al cabo de esta se trasladó el CEE para informar sobre lo que aconteció en la reunión. Entre los temas que destacó fue el trascendido de que la secretaria de Mujeres Karina Pérez Popoca y la de Comunicación Juana Marmolejo iban a ser removidas de su cargo, sin embargo, la dirigente Olga Romero Garci-Crespo desmintió la versiones.



“La verdad es que es muy lamentable este tema, no hay destitución, tenemos en la rueda de prensa a Juana Marmolejo, por lo cual nos sentimos muy honrados de que nos esté acompañando, es una pieza clave en este Comité. Es una persona leal, honesta y trabajadora. Entonces es una muy muy mala información, es desinformación que sí lo que está buscando es desestabilizar este comité”, indicó la líder morenista en Puebla.



Esta versión fue secundada por el presidente del Consejo Andrés Villegas y aclaró que si no estuvo presente Pérez Popoca fue por motivos de agenda, pero eso no significa que esté fuera del comité o esté excluida por parte de los miembros del órgano partidista. Incluso, en su intervención sobre el tema, el secretario general Agustín Guerrero sí fue enfático en señalar que este trascendido busca desestabilizar a Morena, y que los enemigos de este partido se encuentran fuera de él y no en su interior.

Sin embargo, lo que sí se encargaron de admitir son las diversas objeciones que tienen al proceso de entrega-recepción entre la dirigencia pasada y la actual, para remarcar las irregularidades de Belmont Cortés al frente de Morena en Puebla; aunque la presidenta Romero Garci-Crespo se limitó a decir que el proceso va con buen rumbo y no iba a adelantar más información detallada.

En este sentido, lo que sí dijo es que hay 5 automóviles, de los 8 que se tenían como faltantes en el CEE, que fueron entregados en pésimas condiciones, por lo que esto se sumará a la lista de observaciones en el proceso y aseguró Romero Garci-Crespo que no pueden pasar por alto esta situación y ser omisos. Además, de que el documento no fue el que formalmente debieron recibir de parte de la administración de Belmont Cortés. Sin embargo, la dirigente señaló que tienen 10 días para subsanar las irregularidades, por lo que sólo se limitó a decir esto.



“Entregaron como tal una especie de acta de entrega-recepción que no es legalmente como tal un acta, sino algo parecido, y por este tema todo lo que haya de observaciones que vienen de anteriores administraciones si no vienen bien figuradas y en base a la ley recaerán en lo que está incurriendo la administración que acaba de salir”, admitió.



Convocan a concentración por la 4T para el próximo domingo;

Explicaron que durante la sesión del Consejo Estatal se habló sobre la convocatoria que se extenderá a toda la ciudadanía para la reunión en defensa de la Cuarta Transformación del próximo 27 de noviembre. Y se comentó que hablaran con los diputados federales por Puebla y los locales para que inviten a los ciudadanos de sus distritos a la reunión con morenistas.

Ante esto, el presidente del Consejo Estatal Andrés Villegas Mendoza aclaró que esta concentración no busca ser una respuesta a la marcha en defensa del INE que convocaron grupos de derecha el pasado domingo en la capital poblana, sino que únicamente mostrarán su simpatía por los ideales de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador



“No nos confundamos, no es una respuesta a ninguna manifestación, no es confrontar con ninguna manifestación previa. Es una convocatoria en apoyo a la Cuarta Transformación”, aclaró Villegas, quien tampoco pudo dar un estimado de una reunión que el Consejo y el Comité están invitando.



Sin embargo, ninguno del CEE pudo dar un aproximado de la gente que se espera reunir en la marcha del 27 de noviembre, e incluso el secretario general Agustín Guerrero dijo que los medios son expertos en sacar estimaciones.