Hay 50 casos pendientes de violencia vicaria en Puebla por ineficiencia de autoridades: Cam-Cai

50 casos de violencia vicaria en Puebla no han sido atendidos por la Fiscalía Especializada en Delitos de Género, a pesar de que desde el 15 de julio la ley en la materia fue avalada por el Congreso local, además, las autoridades correspondientes no saben cómo tratar las denuncias, acusó la representante nacional del colectivo Cam-Cai, Dulce Mildred Sainz.

En su visita a Puebla, la representante nacional de la Colectiva de Madres Amorosas contra la Violencia Vicaria acompañó a un grupo de mujeres que se fueron a manifestar a las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género ubicada Centro Histórico, en la cual exigieron que se dé seguimiento puntual a los más de 50 casos que tienen registrados, en colaboración con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, ya que, a pesar de que ya hay una ley para sancionar a los agresores, no saben cómo aplicarla.

En entrevista con Diario CAMBIO, Mildred Sainz criticó el poco trabajo de la Fiscalía para atender los casos que han acontecido en Puebla, pues todos ellos tuvieron que haberse subsanados o cuando menos dar seguimiento una vez que la Ley Vicaria fue aprobada el pasado mes de julio, pero esto no ha sido así. Además, dijo que estos casos se arrastran desde febrero y es la fecha que no se ha hecho nada.

“Esos 50 casos que tenemos registrados entre Cam-Cai y el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria que no han sido debidamente atendidos. Hablamos de 50 casos en donde solamente tenemos una vinculación a proceso, o sea, no hay justicia, incluso muchas de las mamás que pertenecen a Cam-Cai habían ido esta semana a presentar su denuncia por violencia vicaria y no se las quisieron levantar”, aseguró la representante de Cam-Cai.