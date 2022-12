Comisión de Gobernación aprueba por mayoría renuncia de Héctor Sánchez y su suplente del TSJ

Con el dictamen aprobado se prevé que para la sesión del 8 de diciembre se suba al Pleno para que pueda ser votado y oficializar la renuncia del ex magistrado y exlíder del Tribunal Superior de Justicia

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó por mayoría la renuncia de Héctor Sánchez Sánchez como magistrado del Tribunal Superior de Justicia y de su suplente Humberto Arróniz Meza; además, la presidenta del órgano legislativo Mónica Ruiz se excusó de la votación para no incurrir en conflicto de interés.



? #URGENTE | ? La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó por mayoría la renuncia de Héctor Sánchez Sánchez como magistrado del #TSJ pic.twitter.com/v8do8FpERz

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 6, 2022







Este día sesionó el órgano legislativo, en el cual se votó por el dictamen por el cual el ahora ex magistrado presidente del TSJ renunció a su cargo, así como su suplente Humberto Arróniz Meza, por lo que dejaría inconcluso su periodo al frente del Poder Judicial en Puebla que se cumplía en 2025.

El dictamen quedó aprobado por mayoría, pues la votación quedó 5 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Cabe destacar que la sesión fue dirigida por el secretario de la comisión Eduardo Alcántara Montiel, debido a que la presidenta Mónica Silva mantiene un matrimonio con Héctor Sánchez y dijo que no quería incurrir en conflicto de interés, por lo que una vez iniciada la sesión se ausentó del punto 4 donde se llevaría a cabo la votación.

Con el dictamen aprobado en comisión se proyecta que para la sesión del 8 de diciembre suba al Pleno para que pueda ser votado por todos los legisladores del Congreso y dar por sentada la renuncia del ex magistrado y su suplente.

Héctor Sánchez deja de ser magistrado del TSJ: fue una decisión por el bienestar de mi familia

El pasado 17 de noviembre, Sánchez Sánchez manifestó a través de sus redes sociales que dejaría el cargo y se alejaría de la vida pública; además, su decisión de dimitir de su cargo en el Tribunal Superior de Justicia estaba motivado por el bienestar de su familia, toda vez que admitió que recibió golpeteo mediático.



#Politikón | En Comisión de Gobernación del @CongresoPue se aprobó sin la votación de la Diputada @msilvaruiz por conflicto personal, la renuncia voluntaria de Héctor Sánchez Sánchez al cargo de magistrado propietario del @PodJudPuebla y de Humberto Arroniz Meza como Magistrado pic.twitter.com/3C2BYwC6pC

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 6, 2022

En este sentido, dejó abierta la posibilidad de que hubiera una investigación en su gestión. Incluso, ese mismo día el presidente del Congreso Sergio Salomón Céspedes Peregrina dejó en claro que sí se llevaría a cabo este proceso y que todo se haría de acuerdo a norma y siempre apegado a ley, pues sentenció que nada puede existir por debajo de la ley.

Tenemos que estar pendientes de que lo único que se tiene que hacer es la aplicación de la ley, quien la infrinja o quien la pase por alto se le tiene que aplicar y quien no pues obviamente puede no puede estar tranquilo. Serán las autoridades correspondientes quienes tienen que detectar si hubo o no irregularidades”, señaló.

No obstante, Sánchez Sánchez manifestó que cualquier obligación que este demandado a cumplir por dejar su cargo la atenderá puntualmente, pues expresó que la verdad saldrá a la luz.