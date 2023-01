Exempleada denuncia que directivo de la Conafor en Puebla le exigía mil pesos para mantener su trabajo

Una exempleada de limpieza en la Conafor exhibió que Rolando Montero León, titular de la promotoría de Desarrollo Forestal en Puebla, le exigía mil pesos a cambio de conservar su puesto de trabajo. Después de que ella se negara en octubre de 2022 a seguir pagando fue despedida sin motivo; además, la víctima aseguró que otras dos exempleadas pasaron por la misma situación.

En entrevista con Diario CAMBIO, la víctima, quien pidió anonimato por miedo a represalias con Montero León, dijo que ella cubría el monto de mil pesos quincenalmente por supuestamente cubrir gastos de la limpieza, ya que ella era quien se encargaba del aseo en la oficina de la Comisión Nacional Forestal en Puebla, ubicada en la 26 norte en la colonia Humboldt.

En un principio este monto era cubierto debido a que hay una oficina de la Conafor en Cholula, por lo que esa cantidad era para los viáticos, sin embargo, le dieron la instrucción de ya no acudir a ese lugar y el monto tendría que regresarlo sin más, pues dijo que se lo exigían pese a ser de su propio salario.

Por ello, cada vez que se le depositaba en su cuenta su nómina, ella tenía que sacar los mil pesos y cuando llegaba a su oficina Rolando Montero León éste le pedía a la exempleada dejar el dinero en su oficina. Además de ello, acusó que cuando intentó denunciar su caso le pusieron muchas trabas y desmintieron su versión.

“A mí me llegaba mi sueldo por nómina. Yo sacaba la cantidad del banco y cuando el ingeniero Rolando llegaba pues me citaba y me pedía los mil pesos del sueldo que ya me había ganado. A fuerza me pedía el monto, sin más, sólo el dinero o amenazaba con ponerme una demanda por no darle el dinero”, dijo la afectada a Diario CAMBIO.