Nuevas denuncias vs Rolando Montero, funcionario de la Conafor en Puebla

Después de la denuncia en contra de Rolando Montero León, titular de la promotoría de Desarrollo Forestal en Puebla, por abuso de poder, surgieron varias voces que denunciaron malos tratos por parte del funcionario, sin embargo, evitaron dar declaraciones abiertas debido a que existe el temor a que los corra de su trabajo.

Esto tras la denuncia que Diario CAMBIO exhibió de Montero León donde una exempleada acusó que perdió su trabajo debido a que se negó a seguirle dando una cuota de mil pesos quincenales, por lo que quedó desempleada. La víctima señaló que le dio cerca de 24 mil pesos en todo el tiempo que laboró en la Conafor.

Tras la declaración más voces se comunicaron con esta casa editorial para denunciar que Montero León es una persona aprovechada y que cometió una injusticia al quitarle el trabajo a varias personas por no poder seguirle dando la cuota de mil pesos, por lo que se mostraron a favor de las ex empleadas.

No obstante, se negaron a dar más declaraciones a Diario CAMBIO por amenazas de Rolando Montero, ya que existe la posibilidad de que los busquen y sufran el mismo problema que vivieron las anteriores ex empleadas. De manera que se limitaron a comunicar que no sólo pide dinero a sus empleados con justificaciones vacías y sin sentido, sino que también son maltratados.

En primer lugar, por el hecho de que no pueden comentar nada de su situación en la dependencia federal debido a que tienen miedo de perder su trabajo. Y esto no sólo ocurre en la sede de la capital poblana ubicada en la colonia Humboldt, sino que también pasa en la de Cholula, ya que en este sitio los trabajadores son víctimas de injusticia por parte de Montero León. Por eso prefirieron que las denuncias que hicieron quedarán de manera anónima, pues están seguros de que se desquitarían con ellos.

Una de estas personas dijo a Diario CAMBIO que conocía a la persona que despidieron por dejar de dar la cuota de mil pesos, sin embargo, se limitó a decir que no le avisaron nada y que de la noche a la mañana le pusieron un sustituto. Y consideró que lo que le hicieron a la ex empleada fue una injusticia sin más; pero no quiso decir más por miedo a perder su trabajo como su compañera.