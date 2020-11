PERFIL: Aldo era egresado de la prepa Zapata BUAP y lo mataron el día del cumpleaños de su novia

El perfil de Aldo Padilla Cid era el de un joven bailarín de 18 años de edad, risueño, estudioso y hermano menor de tres mujeres hasta que le arrebataron la vida unos asaltantes tras olvidar su cartera en casa, justo el día en el que su novia cumplió años.

El pasado lunes 16 de noviembre el joven Aldo Padilla Cid perdió la vida en una tarde en la que regresaba a su casa después de su práctica de baile en la academia Sisti de Puebla.

Un par de asaltantes lo atacaron a las 9 pm enfrente a la iglesia de Volcanes en donde le arrebataron su mochila y tras darse cuenta que no traía cartera - porque la olvidó en su casa-, lo hirieron con un arma punzo cortante, lo que a la postre le provocó la muerte.

Aldo Cid recién acababa de terminar la Preparatoria, la cual cursó en la unidad académica de la BUAP, Emiliano Zapata, siendo participante de la generación 2017-2020.

El joven era el menor de tres hermanas, siendo además el único hijo varón de la familia Padilla Cid. Aldo mantuvo una relación de tres años con su novia, Ilse Beltrán, quien hoy a través de redes agradece a la vida por haberlo puesto en su camino y lamentó perderlo justo el día de su cumpleaños.

"Mi gran amor!, hoy en mi cumpleaños me toca llorarte, me toca asimilar que ya no estarás más conmigo.

Gracias por todos los momentos que me entregaste, por todas las veces que te preocupaste por mi, me diste los mejores 3 años a tu lado, no puedo decirte adiós porque es imposible, hasta volvernos a ver mi amor", señaló.

"Mi eterno amor, vuela, vuela muy alto, te amo por toda la vida, solo te pido que me des fuerza, no puedo mi cielo, no puedo", publicó.

La pasión más grande de Aldo era el baile, razón por la cuál participó en distintos eventos de "Expo XV", en donde se distinguió con su papel de chambelán.

Fuentes consultas por CAMBIO - cercanas a Aldo- revelaron que Padilla Cid era una persona amable, sociable, risueña y tierna por lo cuál era muy querido por su familia y amigos; sin embargo, tras ser víctima de este acto delictivo murió justo el día de cumpleaños de su novia.

"Era un niño super lindo, muy amable, siempre tenía una sonrisa", comentó.

"Se llevaba super bien con sus hermanas, era un niño muy querido y justo murió el día en que cumplió años su novia, estoy consternada ", añadió.

Amigos de Aldo, así como familiares, la academia Sisti y la propia preparatoria Emiliano Zapata se unieron a la pena que embarga a la familia que ahora despide a Padilla Cid en Latinoamericana recinto funeral.

Para finalizar hay que destacar que el joven oriundo de la ciudad de Puebla estaba matriculado y estudiando la carrera de fisioterapia en una universidad privada de la capital poblana.