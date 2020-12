El Kalimba, líder huachicolero que azotaba mujeres y terminó descuartizado (FOTOS y VIDEO)

Andrés Rodríguez Vasconcelos, alias el Kalimba, quien fuera abatido y posteriormente descuartizado este viernes en el estado de Tabasco, era famoso por azotar a las mujeres que estaban a su servicio.

El líder huachicolero y narcotráficante en el estado de Tabasco, presumía de su poder económico y criminal en fotos en las que aparecía junto a vehículos de lujo y armas de grueso calibre.

Su influencia era tal, que hasta sicarios a sus servicios, torturaban a quienes no cumplieran con sus labores de la organización criminal y ejemplo de ello fue un video que se hizo viral en donde dos dos presuntas “halconas” fueron golpeadas porque supuestamente no avisaron de un operativo de la autoridades realizado en el municipio de Huimanguillo, ahí en Tabasco.

A diferencia de otros líderes criminales el reinado del Kalimba no duró mucho pues murió tras ser emboscado por otra organización delictiva en el municipio de Huimanguillo, donde además, fue asesinada otra persona identificada como su lugarteniente.

De acuerdo reportes, la balacera se registró en las inmediaciones de la ranchería Pejelagartera segunda sección de dicha región, cuando el Kalimba viajaba con su escolta y lugarteniente en un vehículo deportivo cuando fueemboscado por varios hombres armados, lo que desató una fuerte balacera que duró varios minutos.

Al lugar de los hechos arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado pero no encontraron el cadáver delKalimba ni de su escolta, ya que presuntamente otro grupo de hombres armados habrían llegado y se habrían llevado los cadáveres para descuartizarlos y dejar un narcomensaje con parte de ellos.

Reported in #Tabasco is the death of alleged leader of fuel theft focused crime group out of La Chontalpa. The death comes following an encounter in Huimanguillo between two groups. Authorities unable to confirm b/c body has been taken by his people.https://t.co/q9M118NHgF pic.twitter.com/IqJUnjHoNm