Hospital General del Norte al full, ya no caben más infectados

El Hospital General del Norte ya no cuenta con espacios de atención general, ni tampoco con camas con ventilador mecánico para infectados de covid

La Secretaría de Salud federal dio a conocer que el Hospital General del Norte alcanzó su máxima capacidad para atender pacientes con Coronavirus, pues ya no cuenta con espacios de atención general, ni tampoco con camas con ventilador mecánico.

De acuerdo con el portal de la Red IRAG de la dependencia federal se detalló que el nosocomio ya señalado tiene una ocupación del 100 por ciento tanto para camas generales, como para las que cuentan con ventilador mecánico.

Cabe destacar que al no haber sido reconvertido este nosocomio para la atención exclusiva de este virus, no cuenta con Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que no es considerado como Hospital COVID.

En tanto, el nosocomio que si cuenta con estas características que se encuentra más lleno es el de La Margarita, ya que reportó para este día una ocupación del 54 por ciento.

Mientras que los otros centros de salud más llenos son el del Sexto Régimen Blindado de la Sedena que se encuentra al 40 por ciento de capacidad, así como el Hospital General de Teziutlán con el 37 por ciento.