Denuncias por acoso sexual contra coach del rocódromo están estancadas en FGE

Más de dos semanas lleva archivada en la FGE la denuncia colectiva por acoso y posible violación sexual en contra de David N, entrenador de escaldada del Rocódromo Fusión, quien, según las víctimas, podría huir de Puebla después de que atentó contra la dignidad de una decena de mujeres quienes accedían a que les tomara fotos para supuestamente saber cómo iban avanzando.

En entrevista con CAMBIO, las chicas informaron que después de que se animaron a denunciar tuvieron que soportar la lentitud de la Fiscalía General del Estado, así como de un abogado que les puso el Rocódromo Fusión, pues ambas partes intentaron hacer que desistieran de abrir la carpeta de investigación.

De acuerdo con los testimonios recabados por CAMBIO, al enterarse que las afectadas interpondrían una denuncia en contra de David N, los directivos del rocódromo propusieron a un abogado que llevara el caso, sin embargo, éste mencionó que no era su área de conocimiento y sugirió buscar a alguien más.

“Nos asignaron a un abogado que no nos ayudó porque dijo que no era su área, que si teníamos a otro era mejor, no fue el apoyo que esperábamos por parte de la institución, además muchos otros abogados también nos dijeron que no se iba a poder hacer nada, que lo dejáramos así”, mencionó.