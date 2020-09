¡Se queda sin opciones! Checo Pérez se despide de fórmula 1

Sergio Pérez se quedó sin asiento para la próxima temporada en la Fórmula 1, luego de que tras siete años en Racing Point (antes llamada Force India), anunciara su salida para la próxima temporada. Ahora, el mexicano tiene poco margen de maniobra, pues son muy pocas las oportunidades que tiene para mantenerse en la máxima categoría en algún otro equipo.

La salida de Sebastian Vettel de Ferrari provocó un efecto dominó que ahora tiene a Checo como una de sus víctimas, debido a que es inminente la llegada del alemán al equipo de Lawrence Stroll para ocupar el lugar de Pérez Mendoza. Ahora Sergio deberá hacer un arduo trabajo de negociaciones con equipos a los que pudiera unirse, siendo Haas y Alfa Romeo sus opciones más viables.

Ambos equipos atraviesan momentos de incertidumbre financiera, en gran medida, por la pandemia del coronavirus y el pésimo desarrollo de sus motores Ferrari que no les ha ayudado a generar una buena imagen en la categoría reina. En Alfa Romeo, Checo tiene la ventaja de haber participado en sus primeras temporadas cuando era el equipo Sauber, el problema es que el futuro de Kimi Raikkonen aún es incierto, además de que la presión de Ferrari por subir a Mick Schumacher a F1 es cada vez mayor.

Mercedes aún no anuncia un acuerdo para renovar contrato con Lewis Hamilton, pero no parece que exista un inconveniente con que eso suceda, por lo que el jalisciense de 30 años no parece tener una oportunidad de recalar en el equipo alemán, mismo caso que con Red Bull, que Alexander Albon es una incógnita, pero Pierre Gasly sería favorito para sustituirlo debido a que pertenece al mismo grupo en Alpha Tauri.

