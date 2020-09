María del Rosario Espinoza reconoce que fue un fracaso el Mundial de Taekwondo en Puebla

La tres veces medallista olímpica mexicana en Taekwondo, María del Rosario Espinoza, reconoció que fracasó en el Campeonato Mundial que se realizó en Puebla en 2013 y que fue una competencia que la marcó; sin embargo, destacó que gracias a ese "tropiezo" creció como deportista.

La deportista nacida en La Brecha, México, confesó en entrevista para el programa "Entre campeones" del Instituto Municipal del Deporte (INPODE), que haber perdido en la segunda ronda del Campeonato Mundial de 2013 que se celebró en Puebla con la griega Marina Dimitropoulou, fue un fracaso que la marcó pues fue "un trago amargo" en su carrera.

"Ha sido una competencia que me marcó, fue una de mis peores competencias, campeonato del mundo de Puebla 2013, yo soñaba con coronarme campeona del mundo en mi país y fue un golpe muy duro en mi carrera. Fue ese trago amargo de mi carrera, pero al final agradecida porque fue uno de los mejores campeonatos del mundo gracias a la gente", comentó.

A su vez comentó que se sorprendió por el apoyo que hubo en Puebla en ese momento y la mente le pasó una "mala jugada", pero al final el aprendizaje de esa derrota la impulsó a salir adelante.

"Cuando la mente te juega una pasada todo puede pasar, en ese momento creo que nunca había estado en una competencia con tanto público, tanto apoyo y si fue un momento complicado, yo salí de esa competencia y me dijeron que le diera oportunidad a los jóvenes, uno se prepara para ganar, lo más importante fue el aprendizaje de esa competencia", declaró.

Por último María del Rosario enfatizó en que aún tiene metas por cumplir pese a haber sido campeona mundial de taekwondo y medallista en Juegos Olímpicos y Panamericanos entre otros. Manifestó que sin objetivos perdería sentido su carrera, por lo que incitó a los deportistas poblanos a tener claro lo que quieren lograr en el deporte y hacerlo con pasión.

"Claro que me quedan sueños por cumplir, el deporte no para siempre estamos en movimiento, para mí es muy importante tener una meta por delante porque es mi motivación, la razón por la que trabajo, si no hay objetivo no hay rumbo. Les digo a los deportistas de Puebla que sepan lo que quieren hacer dentro del deporte y al final el deporte los va a recompensar si te entregas al 100 por ciento", concluyó.

María del Rosario Espinoza cuenta con un amplio palmarés que incluye tres medallas olímpicas, un campeonato mundial, medalla de oro en juegos panamericanos, dos campeonatos panamericanos y dos medallas de oro en Juegos Centroamericanos.

María es una leyenda del deporte mexicano, pues es la primera mujer mexicana en obtener tres medallas olímpicas.