Gol de Tabó a Querétaro es elegido como uno de los mejores en J12 de la Liga MX (VIDEO)

El gol de Cristian Tabó que le permitió a La Franja rescatar el empate ante Gallos de Querétaro, fue elegido como parte de los "Golazos" que seleccionó la Liga BBVA MX de la jornada 12 del Guardianes 2020.

A través de redes sociales el comité de la Liga BBVA MX publicó un video en donde eligió los mejores goles de la fecha 12 del campeonato, destacando entre ellos el logrado por el camotero Cristian Tabó, quien al minuto 90 con un disparo de media distancia, potente y raso salvó a La Franja de la derrota y por el contrario le permitió rescatar un empate (3-3) ante Querétaro en el estadio Cuauhtémoc.

El resto de goles que forman parte de este reconocimiento fueron anotados por:

Omar Islas (Querétaro) vs Puebla

David Cabrera (Necaxa) vs Pumas

Jesús Molina (Chivas) vs Mazatlán

Nicolás López (Tigres) vs Monterrey.

La diana hecha por el uruguayo Tabó, significó su primer tanto del Guardianes 2020. Con su tanto, Puebla se mantuvo en zona de repechaje al ocupar la novena posición con 14 puntos.