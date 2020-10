Pide Vikonis aguantar el regreso de afición al estadio

El arquero de la Franja, Nicolás Vikonis, admitió que siendo él testigo de los estragos y secuelas que causa el contagio por coronavirus, es “complicado” pensar en un regreso de los aficionados a los estadios.

Sobre este tópico, Vikonis Moreau recalcó que el retorno de los fanáticos a los partidos debe ser cuando existan la mayor cantidad de condiciones de seguridad para no exponer a la gente, por eso el portero pidió “no apresurar” la vuelta del público; aunque reconoció que sí es motivante para los futbolistas la posibilidad de un regreso.

“Es muy raro y no es lindo ver los estadios vacíos, yo como uno de los afectados por la enfermedad sé que es algo muy complejo y siendo deportista joven realmente me ha tenido mal las secuelas que me fueron quedando, hay que habilitar la llegada del público cuando estén dadas las condiciones sanitarias, no hay que apresurarse, si bien es triste ver los estadios vacíos, lo prioritario en la sociedad tiene que ser la salud”, comentó.

“El gran ingrediente de esta industria es la pasión del aficionado, para mí como jugador es muy motivante que esté la afición, pero en un año atípico y como testigo de la enfermedad, le tengo un respeto enorme y por eso creo que la vuelta al público debe ser cuando existan condiciones seguras”, culminó

Van por seis de los 12 puntos

El arquero de la Franja, Nicolás Vikonis, afirmó que los poblanos necesitan sumar al menos el 50 por ciento de los puntos restantes del Guard1anes 2020 para llegar a 20 unidades y asegurar su boleto a la fase de repechaje a Liguilla, por lo que el duelo ante Monterrey es importante pues necesitan sustraer puntos de tierras norteñas.

En conferencia de prensa, el guardameta uruguayo del Club Puebla, Nicolás Vikonis, sentenció que tras consultarlo internamente con cuerpo técnico, jugadores y directiva, concluyeron que para aspirar mínimo al puesto 12 -último lugar de clasificación a repechaje- es necesario sumar al menos seis de los 12 puntos que restan por disputarse en el Guard1anes 2020.

En este sentido, Vikonis reveló que llegar a 20 puntos sería consolidarse en los lugares de clasificación; sin embargo, detalló que buscarán sumar la mayor cantidad de unidades, pues su preocupación no sólo es llegar a Liguilla, sino también evitar ser uno de los tres equipos multados por quedar en las últimas posiciones de la tabla porcentual.

“En cuanto a las cuentas que se hacen internamente, hace poco ‘Búfalo’ Poblete nos comentó que hicieron un tipo de media histórica de lo que es el puesto 12 y me parece que, con base en eso, los equipos que estén en 20 puntos ya van a estar asegurando su lugar en repechaje, necesitamos al menos un 50 por ciento de los puntos que restan. Pero nosotros apuntamos a sumar los más puntos posibles para la tabla porcentual porque estamos en esa pelea para evitar esa multa, pensando en el torneo que viene”, declaró.

El partido ante Monterrey

Sobre el juego de la jornada 14 en el que visitarán a los Rayados de Monterrey, Vikonis se mostró convencido de que en esta fecha FIFA trabajaron arduamente en corregir los errores que les costaron puntos ante Querétaro y Santos, por lo que ante Monterrey la estrategia será buscar ser el equipo que tome el protagonismo al ataque y, sobre todo, ser sólidos en defensa, pues sabe que enfrente tendrán a un equipo con un gran poderío ofensivo, comandado por Rogelio Funes Mori, Dorlán Pabón y Maximiliano Meza, entre otros.

“El equipo ha mostrado una vocación de ataque importante, hemos sido protagonistas del juego, el equipo ha lucido bien, apuntar a eso y ser sólidos en defensa porque sabemos de su poderío ofensivo, tiene que ser un mix y esa es nuestra intención”, añadió.