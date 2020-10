Cristiano Ronaldo da positivo a Covid y ve el entrenamiento de Portugal desde su cuarto (FOTOS)

El futbolista Cristiano Ronaldo, este miércoles no podrá participar en el partido de la Selección de Portugal frente a su similar de Suecia, correspondiente a la Liga de Naciones de la UEFA, por haber dado positivo a coronavirus, pero el delantero observó el entrenamiento de sus compañeros desde su habitación.

El delantero de la Juventus fue captado por los fotógrafos presentes en el entrenamiento cuando salió a la terraza de su cuarto, donde permaneció varios minutos viendo entrenar a sus compañeros para el duelo frente al combinado nórdico.

CR7 incluso posó para las cámaras haciendo gestos y levantando el pulgar en señal de que se encuentra bien pese a tener al Covid-19 en su organismo. Hasta el momento, el astro portugués no se ha manifestado en redes sociales para expresar su sentimiento a los millones de aficionados que lo siguen.

Además de perderse el encuentro con la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo tampoco estará presente en algunos partidos de la Juventus, entre los que podría estar el duelo de la Champions League ante el FC Barcelona, en el que se reencontraría con Lionel Messi después de más de dos años.

Cristiano está bien, aseguran

El entrenador de la Selección de Portugal, Fernando Santos, habló después de que Cristiano Ronaldo diera positivo por coronavirus. Aseguró que el jugador se encuentra bien y que lo único que "sólo dice que quiere jugar"

Santos señaló que señaló que la baja de CR7 será de gran importancia; no obstante, tiene "absoluta confianza en los que van a jugar" el miércoles por la noche en Lisboa.

Cabe mencionar que tras darse a conocer el resultado positivo de Cristiano, el resto de jugadores fueron sometidos a pruebas y todos obtuvieron un resultado negativo.

CR7 es el tercer jugador de Portugal infectado durante esta concentración, tras los casos de José Fonte y Anthony Lopes.

Con información de: SDP

Último treino antes do jogo com a Suécia! ???? #VamosTodos #VamosComTudo



Last practice before the game with Sweden! ???? #TeamPortugal pic.twitter.com/IIFI22Ltop