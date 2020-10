Jorge Campos mostró su buen corazón cuando Oswaldo Sánchez perdió a su padre

La figura de Jorge Campos en el futbol mexicano se respeta sin importar el color del equipo o la empresa que represente. Considerado como uno de los mejores porteros de nuestro balompié, su estilo desinhibido lo caracteriza y también lo vuelven uno de los más queridos entre los aficionados y sus rivales de profesión entre los medios de comunicación, tal y como sucedió con su reciente visita al set de TUDN sin importar que sea uno de los talentos principales de TV Azteca. Ahí, Oswaldo Sánchez, recordó el paso que ambos compartieron en la selección mexicana en el año 2006; él como arquero titular y Campos como auxiliar técnico de Ricardo Antonio La Volpe.

Muchos saben que a unos días del debut del Tri en la Copa del Mundo de Alemania, Oswaldo sufrió la muerte de su padre, por lo que tuvo que hacer un viaje relámpago a Guadalajara para poder darle el último adiós.

“Es una anécdota que tengo muy clavada en mi mente y en mi corazón, cuando pasa lo de mi padre en el 2006, la gente de seguridad, cuando se da la noticia, tenemos que ir en carro de Göttingen hasta París, y Jorge no me soltó en ningún momento”, recordó el ex portero.

Oswaldo recordó que en todo momento estuvo acompañado del hoy comentarista de Azteca, quien fue su bastión desde el momento que dejaron la concentración del Tri, hasta su regreso para encarar el partido ante Irán.

“Me acompañó desde la concentración hasta París, de París a Guadalajara, de Guadalajara fuimos directos al sepelio de mi padre, regresamos un rato a casa, él fue a su hotel y al día siguiente regresamos” agregó.

