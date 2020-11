La historia jamás contada de un América vs Argentina de Maradona previo al mundial 86

Eran los días previos al Mundial de México86, cuando nadie apostaba por Argentina y las instalaciones del América en Coapa fueron nada más y nada menos que sede de la concentración Albiceleste de Maradona, cuyo "sparring" eran las Águilas de un joven llamado Ricardo Peláez.

Carlos Salvador Bilardo estaba siempre en el ojo del huracán en Argentina, la presión en la Albiceleste era demasiada por las dificultades con que clasificaron al mundial y su futbol tan cuestionado que incluso en esa práctica las Águilas ganaban 1-0 con gol de Peláez, hasta que se fue la luz.

"Éramos el 'sparring' de Argentina, de hecho la casa club, que es la casa de jugadores de fuerzas básicas que duermen aquí, la inauguró Argentina y luego nos la quedamos nosotros", explicó Peláez. "Hubo un interescuadras en el que ya no había luz, ya se había hecho noche e íbamos ganando 1-0, con un gol mío precisamente. Y no acababa y no acababa hasta que de pronto dijimos '¡ya párale!'.

Llevábamos dos horas jugando y Bilardo lo paraba y corregía, lo paraba y corregía". Aquellos días eran un sueño hecho realidad para Peláez, quien también recordó la forma de cómo consiguió su foto con Diego Armando. "Fuimos a jugar un amistoso contra Irak al Cecap (a un costado del Azteca), llegamos de regreso (a Coapa) y estaba Maradona en esta portería tirando desde mediocampo al travesaño con 50 pelotas", detalló sonriente. "Yo me paré en esa orilla en mediocampo con mi cámara, estaba recién debutando, hasta que me hizo la seña, entré y me tomé la foto con él".

Algo tendrá que agradecerle Argentina al América del 86, cuando fueron un "sparring" que les acompañó en la resurrección. Invaluable es el significado que tuvo la cancha azulcrema para la Albiceleste, que fue campeón en el Azteca, pero sin poder dar la vuelta olímpica por la afición que ingresó al terreno de juego. Pero horas más tarde volvieron a Coapa, y en silencio, a oscuras y con una emotividad incalculable, dieron la significativa vuelta con el trofeo recién ganado en todo lo alto.

