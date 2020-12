Osvaldito, Chuma y Lalo Herrera, con un pie fuera de La Franja

Osvaldo Martínez termina contrato el 31 de diciembre; Salvador Reyes, otro de los elementos importantes, deberá reportar con Mazatlán si los enfranjados no renuevan su préstamo, que también termina en diciembre

Los mediocampistas camoteros Osvaldo Martínez y Alejandro Chumacero, así como el delantero Eduardo Herrera, encabezan la lista de posibles bajas de La Franja de cara al próximo torneo, Clausura 2021, toda vez que dichos futbolistas terminarán contrato vigente con el club al término del año en curso.

Después terminar su participación en el Guard1anes 2020 tras quedar eliminados en cuartos de final a manos del súper líder, León, el Club Puebla rompió filas este día; sin embargo, la directiva encabezada por Manuel Jiménez deberá comenzar a planear el próximo torneo y en cuanto a lo deportivo Puebla podría perder hasta cuatro futbolistas que terminan su contrato en diciembre de 2020.

Osvaldito Martínez comanda lista de posibles bajas

El ex seleccionado de Paraguay y tetracampeón de la Liga MX, Osvaldo Martínez, es el que destaca en cuanto a los futbolistas que podrían irse. El centrocampista firmó por un año con La Franja y será el 31 de diciembre cuando venza su contrato, ante esto la directiva deberá renovarlo ya que de no hacerlo saldrá libre.

Martínez sumó 592 minutos y dos dianas en 12 partidos de la fase regular; sin embargo, anotó el gol de la esperanza en el juego de repesca ante Monterrey que terminó con la remontada camotera y por ende el pase a Liguilla. Martínez tiene un valor de 24 millones 80 mil pesos de acuerdo a “Transfermarkt”, por lo que renovarlo no será sencillo.

Salvador Reyes es otro que podría emigrar, pues deberá reportar con Mazatlán –dueño de su carta– y sería otra baja sensible ya que jugó 792 minutos y anotó un gol. El valor de mercado de Reyes es de 16 millones 856 mil pesos, sobre este caso se especula que La Franja buscará renovar el préstamo con los mazatlecos.

Chuma y Herrera: Los borrados que podrían salir

Alejandro Chumacero de nueva cuenta firmó un torneo de irregularidad, razón por la que únicamente disputó 226 minutos. El seleccionado nacional de Bolivia nunca recuperó el nivel mostrado en 2018, por lo que al vencer su contrato a finales de este año, la directiva blanquiazul podría optar por no renovarlo; además su costo de mercado es alto pues asciende a los 33 millones 712 mil pesos.

Completando esta lista se encuentra el ariete Eduardo Herrera, quien llegó de último momento para reforzar a Puebla en el Guard1anes 2020; no obstante, el canterano puma no gozó de mucha actividad, por lo que únicamente sumó 99 minutos, ante esto su salida parece inminente pues no marcó un solo gol y su valor de 16 millones 856 mil pesos podría ser un obstáculo para retenerlo.

Para finalizar hay que mencionar que otros elementos que fueron ‘borrados’ por Reynoso como: Alan Acosta, Israel Reyes, Jesús Paganoni, Maxi Araújo y Jonathan León también podrían salir del club pese a tener contrato vigente.