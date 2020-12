¡Ya es hora Koeman! Culés quieren a Riqui Puig de titular

Ante la transición que vive el FC Barcelona con la llegada de nuevos jugadores y del entrenador Ronald Koeman, los culés buscan soluciones dentro del terreno de juego para mejorar los resultados del equipo, es por eso que ruegan minutos para el canterano Riqui Puig quien apenas ha disputado tres partidos y 53 minutos durante la etapa del holandés como timonel.

A través de programas de televisión, en las calles, en pláticas futboleras y en redes sociales, los blaugranas le exigen a Koeman que Riqui sea titular en el Barça, ya que aporta ritmo, energía y actitud en la cancha, además de que es un buen socio para el capitán Leo Messi.

Riqui Puig quiere ser titular ante Levante luego de su gran actuación contra la Juventus, demostrando que no se esconde y no se amedranta, ante nadie.

Y de acuerdo a diferentes opiniones culés, Riqui es lo que necesita en estos momentos Ronald Koeman, un futbolista con personalidad que salga a jugar ante la Juventus con la misma tranquilidad con la que jugaría en un "reta de a refresco".

El canterano en el encurto contra la Juve entró al campo en el minuto 66, sustituyendo a Pedri, y fue uno de los destacados del Barça durante el tiempo que estuvo en el terreno de juego, participó activamente en el juego de ataque, completando 37 de sus 40 pases, pero también dejó muestras de su sacrificio defensivo siendo el jugador azulgrana que más balones recuperó (6) en todo el partido pese a no jugarlo entero.

Aquí las reacciones de los culés de las últimas semanas y la petición para que Riqui sea titular el próximo domingo ante el Levante:

Hola @RonaldKoeman , todo lo que no sea poner el domingo a Riqui de titular está muy MAL, MUY MAL.

A pesar de que Ronald Koeman no cuenta con Riqui Puig, el jugador ha salido a comerse el césped. Presiona, lucha y trabaja. No es casualidad que a final de temporada pasada fuera de los mejores. Cuesta de entender que no tenga más protagonismo. #Barcelona pic.twitter.com/VcMnxTnlc3