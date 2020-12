 ¡Por las nubes! boletos para la pelea del Canelo vs Callum Smith

Este 19 de diciembre se llevará a cabo la pelea del máximo exponente del box mexicano en los últimos años, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, contra Callum Smith, para disputar el título súper mediano del CMB desde el Alamodome en Texas.

El pugil mexicano ya se encuentra en el estado de la estrella solitaria para culminar su preparación de cara a la contienda que tendrá el próximo sábado, en la que el servicio de streaming DAZN ha titulado el combate como: “El mejor boxeador del mundo en contra del mejor super mediano del mundo“.

Pese a las restricciones debido al COVID-19, la pelea a celebrarse en el Alamodome de Houston no será a puerta cerrada y son pocos los boletos que han salido a la venta para con el fin mantener la distancia necesaria por las autoridades y disfrutar de este combate.

Al día de hoy, son pocas las secciones que aun cuentan con boletos disponibles y en algunas zonas, que van desde lo más alto del recinto hasta en ringside. Los precios varían dependiendo del lugar, pero van desde los $123 dólares, que haciendo la conversión son $2,450.83 peso mexicanos y los más caros, agárrense, cuestan $4,962 dólares, que serían $98,869.88 pesos mexicanos.

Canelo has touched down in San Antonio. ?



(?: @MatchroomBoxing)



pic.twitter.com/ejZabGRKtt